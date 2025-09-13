Güney Kıbrıs’ta Yüksek Anayasa Mahkemesinin polis yasasındaki 25’inci maddenin anayasa tam olarak uygun olduğuna oybirliğiyle karar vermesinin, kovuşturma makamlarının suçla mücadele çabalarında büyük öneme sahip bir araç teşkil ettiği ifade edildi.

Polis tarafından zanlılardan DNA örneği alınmasının anayasa uygun bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, polis yasasındaki söz konusu maddenin yasal olarak göz altında tutulan kişilerden ölçüm, fotoğraf, parmak izi vs. alınmasını öngördüğünü kaydetti.

Hukuk dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, söz konusu kararın dün açıklandığını yazan gazete, söz konusu maddenin anayasaya uygun olup olmadığının gözaltındaki bir kişinin başvurusunun ardından incelendiğini ekledi.