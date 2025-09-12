Güney Kıbrıs’ta 2 kadın, Kuzey Kıbrıs'taki eski mallarının tazminatını süratle alma ve malları satma vaadiyle Kıbrıslı Rum “göçmenlerden” yaklaşık 150 bin Euronun üzerinde paralarını alarak dolandırmaktan tutuklandı.

İsimleri açıklanmayan ancak 44 ve 53 yaşlarında oldukları belirtilen kadınların dün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldığı ve haklarında 5’er gün tutukluluk emri alındığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, KKTC'de, özellikle Gazi Mağusa’daki eski Kıbrıslı Rum mallarının satışıyla uğraşan kadınlardan 44 yaşında olanının kendini avukat olarak tanıtıp, mallarını yönetebilmek için değer tespit yapılması ve Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden bu malları satarak tazminat alabileceklerine ikna etti. Söz konusu kadının hizmetleri için mal sahiplerinden sürekli ekstra ödeme talep ettiği ve bu yolla 3'te 1'i nakit, geriye kalanı Revolut üzerinden 159 bin Euronun üzerinde para aldığı belirtildi.

Daha fazla para almak için “ödeme yapmazlarsa, şu ana kadar verdikleri paraları da kaybedecekleri” tehdidiyle baskı yapan kadının, dolandırdıklarını anlayıp, paralarını geri isteyenleri ise 53 yaşındaki iş birlikçisine yönlendirip, “prosedür devam ediyor” diyerek sakinleştirdiği kaydedildi. Kendisini avukat olarak tanıtan kadın 1 başka Rum'u, Kuzey Kıbrıs'ta 1 Türk partneri bulunduğunu söyleyerek, İsrailli ve İranlı alıcılarla temasta olduğunu iddia ederek kandırdı.

Malları TMK üzerinden süratle tazminat alabilecekleri ve mallarını satabilecekleri vaadiyle dolandırılan Rumlarla ilgili 4 ayrı vakanın aktarıldığı haberde konuyla ilgili 16 ifade alan Limasol polisinin kendisini avukat olarak tanıtan 44 yaşındaki kadının gerçekten avukat olup olmadığını araştırdığı ve bunun için 2 Toplumlu Temas Grubu ve Barolar Birliği’ne yazı göndereceği bilgisi verildi.

Habere göre, Limasol polisi Revolut üzerinden yapılan ödemelerin araştırılması için Interpol’e başvurmaya hazırlanıyor. 2 kadının mali durumları da inceleniyor. Meseleye başka şahısların da karışmış olması ihtimali göz ardı edilmezken, 2 kadının Kuzey Kıbrıs'taki şüpheli faaliyetlerinin de araştırılacağı bilgisi verildi.

Alithia "2 Kadın Hücrede… İşgal Bölgelerindeki Mülklerle İlgili Dolandırıcılık” başlıklı haberinde tutuklanan 2 kadının Kıbrıslı Rum “göçmenleri” Ekim 2023 ile Mayıs 2025 arasındaki dönemde dolandırdı.

Haravgi ise haberi “İşgal Bölgelerinde Mal Sahiplerine Yönelik Dolandırıcılık” başlığıyla aktardı.