Limasol “Grivas Digenis” caddesi üzerindeki bir eczaneye dün sabah silahlı saldırıda bulunuldu.

Alithia’nın haberine göre dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen saldırı, sabah 08.00 sularında iş yerine giden 61 yaşındaki eczane sahibin, ön camda 3 mermi deliği olduğunu fark etmesiyle anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, eczanenin ön camına ateşli silahla ateş edildiğini belirledi ve çeşitli deliller topladı. Araştırmalara, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle devam edildiği kaydedildi.