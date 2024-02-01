Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslarına dün iki tarafın müzakerecileriyle yaptığı görüşmelerle devam ettiği haber verildi.

Holguin’in Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’yla bir saat bir çeyrek süren bir görüşme yaptığını yazan Haravgi gazetesi “elde ettiği bilgilere dayanarak” görüşmenin Holguin’in Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ilk ziyaretle ilgili brifingin bir parçası olduğunu belirtti.

Holguin’in görüşmede teknik komitelerle ilgili olarak bilgilendirildiği de ifade edildi.

Holguin’in bunun akabinde KKTC’de Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’la görüştüğünü kaydeden gazete, aynı bilgilere dayanarak, Holguin’in Kıbrıs’tan ayrılmadan önce müzakerecilerle yeni bir görüşme yapmasının belirlenmediğini ekledi.

Politis gazetesi ise “Holguin Şimdilik Yalnızca Dinliyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın geçen salı günü liderlerle ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından dün de iki tarafın müzakerecileriyle görüştüğünü aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geldiğini yazdı.

Holguin’in Kıbrıs’tan ayrılmasından önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yeni görüşmeler yapmasının ihtimal dahilinde olduğuna da işaret eden gazete, sürece yakın bir kaynağa dayanarak, Kıbrıs sorununa müdahil tarafların bu aşamada, Holguin’in sürece müdahil olmasından ve tarafların Kıbrıs sorunuyla ilgili yaklaşımı konusunda net açıklamalar istemesinden önce zemin etüdü yaparak yavaş bir tempoyla hareket ettiklerine işaret etti.

Gazete müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin bulunmasına ilişkin sürecin ilerleme hızının zamanın geçmesiyle ve tarafların Holguin’in önüne koyacağı tezlerle artacağı değerlendirmesinde de bulundu.

Holguin’in liderlerle ikinci bir görüşme yapması ihtimalinin açık olduğunu da yineleyen gazete, öte yandan Holguin ile Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis arasında üçlü bir görüşme yapılması ihtimalinin ise uzak olduğunu, çünkü Cumhurbaşkanı Tatar’ın “müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başladığının görülmemesi için” böyle bir senaryoyu reddettiğini ekledi.