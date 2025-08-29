Güney Kıbrıs’ta, kamuda çalışan Rumların aldığı maaşların arttığı, borçlanmalarda artış kaydedildiği; diğer tarafta ise binlerce çalışanın açlık sınırında maaş aldığı ve çok sayıda gencin işsiz olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, kamuda çalışan personeli ödemek için devletin temmuz sonuna kadar 1,91 milyar euro harcadığını, bu rakamın 2024 yılının aynı döneminde 1,78 milyar euro olduğunu yazdı.

Gazete, oransal düzeyde yüzde 7’lik bir artış bulunduğunu ve bunun kamuda çalışanların ve kamu emeklilerinin maaşlarında artış kaydedildiğini gösterdiğini kaydetti.

Gazete, bir diğer haberinde ise Rum Merkez Bankası’nın dün açıkladığı verilere dayanarak, temmuz ayındaki borç miktarında artış kaydedildiğini belirtti.

Bu yılın temmuz ayında, bankalardaki borç miktarının 74,9 milyon euro artarak 26,5 milyar euroya yükseldiğini yazan gazete, mevduatlarda da azalma görüldüğünü ve şu anda mevduat hesaplarında 56,6 milyar euro bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere göre Güney Kıbrıs’ta şu anda 22 bin 663 kayıtlı işsiz bulunduğunu; 15-29 yaş aralığındaki 14 bin 15 gencin de istihdam dışı ve eğitim dışı (NEET) olduğunu yazdı.