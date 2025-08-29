Dipkarpaz’daki Rum okullarında eğitim gören öğrencilerin, FIBA EuroBasket 2025 çerçevesinde Rum Basketbol Milli Takımı’nın maçlarını izlemek üzere Limasol'a götürüleceği bildirildi.

Rum Basketbol Federasyonu (KOK), “İnsani Konular, Kayıplar ve Mahsurlar Komiserliği” ofisinin iş birliğinde Dipkarpaz’daki Rum okullarında eğitim gören öğrencileri Rum Basketbol Milli Takımı’nın Limasol’da düzenlediği FIBA EuroBasket 2025 çerçevesinde karşılaşmalarında konuk edileceğini açıkladı.

Alithia’nın haberine göre açıklamada, Dipkarpaz’daki Rum öğrencilerin, FİBA organizasyonu çerçevesinde Rum Basketbol Milli takımının karşılaşmalarına katılarak “basketbolun büyüsüne yakından tanık olma" ve organizasyonun parçası olduklarını hissetmesi hedefleniyor.

KOK tarafından yapılan açıklamada “Basketbolun bir oyundan fazlası; bir iletişim, ümit ve birlik köprüsü olduğu” belirtildi.

Dipkarpaz’da okuyan Rum çocukların Rum Basketbol Milli takımının “en tarihi anlarından birine” şahit olacaklarına işaret edilen açıklamada, KKTC’de yaşayan öğrencilerin ve ailelerin KOK için “ümit ve devamlılığı" simgelediği kaydedildi.

Rum İnsani Konular, Kayıplar ve Mahsurlar Komiseri Panayotis Palates ise Dipkarpaz’da yaşayan ve okuyan çocukların, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen EuroBasket organizasyonuna katılmalarının fiili destek ve kimliklerini güçlendirme noktasına katkı sağlayacağını söyledi.

“Sporun birleştiren ve ilham veren bir güç" olduğunu dile getiren Palates organizasyona katılmın Dipkarpazlı öğrencilere “vatanın kendilerini unutmadığı mesajını vereceğine” işaret etti.