Rum Yüksek Mahkemesi, nisan-haziran döneminde Ağrotur İngiliz Üssü ile Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nü gözetlediği ve gerekçesiyle yakalanan ve “casusluk” suçlamasıyla yargılanan İngiliz pasaportu hamili Azerbaycan vatandaşı şahsın, evinin ve aracının aranması için Limasol Kaza Mahkemesi tarafından verilen emri “doğru” buldu.

Fileleftheros’un haberine göre adı açıklanmayan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde “casusluk, savunma tesisleriyle ilgili haber yayınlamak, yasak bölgeye girmek ve yasadışı faaliyetten edinilen geliri meşrulaştırmak suçlamalarıyla yargılanan Azerbaycan vatandaşı şahıs, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Şahsın avukatı Efstathios K. Efstathiu Limasol Kaza Mahkemesi’nin 21 Haziran 2025’te verdiği arama emrinin geçerliliği konusunda Yüksek Mahkemeye başvurdu. Efstathiu başvurusunda arama izinlerinin, yargı iş birliği veya hukuki mütekabiliyet ya da hukuki çerçevesi olmadan, AB dışındaki üçüncü bir ülkeden gelen, kanıtlanmayan ve doğrulanmayan bilginin alt mahkeme tarafından değerlendirilmeden kabul edildiğini kaydetti. Avukat bunun, büyük bir hukuki mesele ve alt mahkemenin yetkisini aşması demek olduğunu da belirtti.

Rum Yüksek Mahkeme Yargıcı Angelos Dawid ise Evstathiu’nun, istihbaratın AB dışındaki üçüncü bir ülkeden geldiği iddiasını reddederek Rum sorgu polisinin, istihbaratın iş birliği yapılan bir ülkeden geldiğine dair yeminli ifadesine atıf yaptı.

Azerbaycanlı şahsın kovuşturulan meseleye karışması, eylem ve tepki şekli, davranışı ve rolüyle ilgili yabancı ülke (istihbarat) biriminden gelen istihbaratın, Rum makamları tarafından yapılan fiziki izlemede doğrulandığını belirten Dawid Rum polisinin şüphelerinin tamamen “haklı olduğuna” hükmetti.