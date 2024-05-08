Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in dün akşam adaya geldiği ve 14 Mayıs tarihine kadar adada bir dizi temasta bulunacağı belirtildi.

Holguin’in bu sabah saat 10.00'da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 12.00’de ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ayrı ayrı görüşeceğini yazan Fileleftheros gazetesi “Holguin’den Haber Bekliyor” başlıklı haberinde, bunun Holguin’in Kıbrıs’taki üçüncü tur temasları olduğunu belirtti.

Gazete Rum kesiminin Holguin’in bu ziyaretini oldukça önemli olarak addettiğini de belirtti.

Rum kesiminin “topun Holguin’in ayaklarında olduğunu düşündüğünü”, bu yüzden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu sabahki görüşmelerinde Holguin’den bir sonraki hamlelerini ve çabanın nasıl ilerleyeceğini duymak istediğini yazan gazete, Hristodulidis’in Holguin’den esaslı ve elle tutulur bir şey, ayrıca Ankara, Brüksel, Berlin, Paris ve Moskova seyahatlerinden ne getirdiğini duymak istediğini kaydetti.

-Letimbiotis

Gazeteye göre Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Holguin’den son günlerde gerçekleştirdiği temasların sonuçlarını ve atılacak bir sonraki adımlarla ilgili düşüncelerini duymak istediğini söyledi.

Letimbiotis, Hristodulidis ile Holguin’in, 14 Mayıs’ta Kıbrıs’taki temaslarını tamamlamasından önce ikinci bir görüşme yapma konusunda anlaştıklarını da dile getirdi.

Letimbiotis açıklamasında, Avrupa-Türk meselelerinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle ilişkilendirilmesinin önemini ve Rum kesimi tarafından AB’ye gönderilen olumlu mesajı da yineledi.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın federasyonun bir tercih olmadığına dair söylemlerini de yorumlaması istenen Letimbiotis, bir kez daha, Kıbrıs Rum kesiminin üzerinde hem fikir olunan çözüm çerçevesine bağlı olduğunu ve bu bağlılığın değişmez olduğunu vurguladı.

Letimbiotis, kamuoyunda yapılan açıklamalarla değil, inisiyatifler üstlenilmesiyle ilerleme olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Haberde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Holguin’le görüşmesi öncesinde, sahip olduğu tezler konusunda kartlarını kapalı tutmayı tercih ettiği de belirtildi.

Gazete, Holguin’in bugünkü temasları çerçevesinde akşamüzeri DİSİ partisi ve Meclis başkanı Annita Dimitriyu ile görüşeceğini de yazdı.

Holguin’in Dimitriyu’yla bir önceki Kıbrıs ziyaretinde de görüştüğünü ve bunun Holguin’in iki toplumdaki siyasi parti başkanlarıyla yapmak istediği temasları çerçevesinde olduğunu anımsatan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Holguin’in bu kez yalnızca DİSİ başkanı Dimitriyu’yla görüşeceğini ve görüşmenin çalışma arkadaşları olmadan baş başa gerçekleşeceğini ekledi.

Holguin’in temaslarıyla ilgili haberler Haravgi’de “Holguin Bugünden İtibaren 14 Mayıs’a Kadar Bir Dizi Temasa Başlıyor”, Alithia’da “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Minimum Beklentiler”, Politis’te ise “Holguin Bulmacanın Kayıp Parçalarını Birleştirmeye Çalışıyor” başlıklarıyla yer aldı.