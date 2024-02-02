Hristodulidis: "Atina’da Başbakan Miçotakis ile görüşecek Holguin’in Türkiye’de de Erdoğan ile görüşmesini dilerim”

Hafta başından beridir Ada’da “Kıbrıs sorununun derinine inmeden önce tanıma/keşif” temaslarında bulunmakta olan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yeniden bir araya geliyor.

Ada’daki temaslarını tamamlamasının ardından Ankara’ya ve Atina’ya gidecek olan Holguin’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le salı günü görüşeceğini açıklayan Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, Holguin’in Türkiye’de, Yunanistan’daki gibi en üst düzeyde muhatap bulması dileğinde bulundu.

Fileleftheros “Holguin Bugün Tepe’ye Geri Dönüyor… Ankara’ya Gitmeden Önce Başkan Hristodulidis ile İkinci Kez Görüşmek İstedi” başlıklı haberinde, Holguin’in Ada’daki temaslarını tamamladıktan sonra Türk hükümeti yetkilileriyle görüşmek üzere Ankara’ya gideceği bilgisi edindiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Holguin’in çarşamba gecesi kendisini arayarak ikinci görüşmeyi talep ettiğini ve görüşmelerinin bugün öğle saatlerinde gerçekleşeceğini açıkladı. Hristodulidis olağanüstü Avrupa Konseyi toplantısı için gittiği Brüksel’den yaptığı açıklamada, Holguin’in salı günü Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşeceğini söyledi.

Kişisel Temsilci’nin Kolombiya’daki durumdan dolayı büyük deneyim sahibi olduğunu ve bu deneyimle Kıbrıs sorununda yardımcı olabileceği görüşünü ortaya koyan Hristodulidis, çarşamba gecesi diğer Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerinde Holguin’in "iş, rol ve kabiliyetiyle Avrupa düzeyinde tanınmış biri olduğunu" saptadığını anlattı.

Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de görüştüğünü, Holguin’in salı günü Miçotakis ile görüşeceğini belirterek “Ankara’da da aynı şekilde en üst düzeyde, yani Recep Tayyip Erdoğan düzeyinde bir görüşme yapmasını dilerim” dedi.

Müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden başlaması için gerekli ortamın yaratılması maksadıyla elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Hristodulidis “müzakere prosedürünün, değerlendirmemiz gereken önemli bir kazanımı var. Kıbrıs sorununun çözümüne, uzlaşılmış çerçeve temelinde, bu kazanımdan başlayarak ilerleyelim” ifadesini kullandı.

Politis, Hristodulidis’in Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararını kutladığını yazdı. Kararın, "Kıbrıs sorununun çözüm şekline, ilgili bütün önceki kararları yeniden teyit ederek özel bir atıf yaptığı” görüşünü ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Holguin’le ilk görüşmesinin ardından, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vurgusuyla yaptığı açıklamayı yorumlaması istendiğinde “Sayın Tatar’ın söylediklerine en iyi cevap, BM kararıdır” dedi. Hristodulidis “bir suçlama oyununa girmek veya suçlamak veya Kıbrıs sorununun yönetiminde izlenim yaratmak kaygısıyla hareket etmek istemediğini” söyledi; “ne istediğimizi biliyoruz ve tek bir hedef için: işgale son vermek ve vatanımızı yeniden birleştirmek için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Alithia, haberi; “Müzakerelerin Kazanımına Önemli Atıf… Hristodulidis: Kıbrıs Sorununu Çözüme Yöneltmek İçin Değerlendirmeliyiz” ve Haravgi “Başkan Holguin İle Bugün de Görüşecek” başlığıyla aktardı.