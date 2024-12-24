(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve müstahdem tarafından sirkat suçlarından tutuklanan 3 kardeş Seher Kaya, Şindar Kaya, Sevda Kaya ve Esra Sürücü bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Seher Kaya’nın Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde çalıştığı Penti isimli mağazadan 166 bin TL değerinde 277 adet kadın giyim çaldığını söyledi. Polis, zanlının, Şindar Kaya ve Sevda Kaya ile birlikte ise yine Dereboyu’nda faaliyet gösteren Caliope mağazasından 48 bin TL değerinde 141 adet muhtelif kadın giyim kıyafeti sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, Esra Sürücü’nun de Penti’de çalıştığın ve bin 600 TL değerinde 2 adet kadın giyim çaldığını belirtti.

Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını, Kaya kardeşlerin evinde yapılan aramada 272 adet etiketli kıyafet bulunduğunu söyledi. Polis, Sürücü’nün evinde ise 2 parça kadın giyim bulduklarını belirtti.

Polis memuru, Seher Kaya’nın öğrenci, Şindar Kaya ve Sevda Kaya’nın ise ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlı Sürücü’nün de ülkede çalışma izniyle bulunduğunu açıkladı. Tüm zanlıların suçlarını kabul ettiğini belirten polis, zanlı Sürücü’nün müstahdem tarafından sirkat, Seher Kaya’nın müstahdem tarafından sirkat ve sirkat, Şindar ve Sevda Kaya’nın ise sirkat suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Sürücü’nün 25 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, Seher Kaya’nın 40 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, Şindar Kaya ve Sevda Kaya’nın 20’şer bin TL nakit teminat yatırmaları, birer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, tüm zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına da emir verdi.