(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan,Devrim Aker ve Erol Kurtdağ bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ, Ömer Zateroğlu ,Erdal Kalkan’ın 1 Mart-23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinde ahşap panjuru açarak içeriye girdiklerini, birçok eşya çaldıklarını söyledi. Polis, zanlılardan ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti. Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, Erol Kurtdağ’ın itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis memuru, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın da 26 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi

Polis, meseleyle ilgili 3 ifade temin ettiklerini, 3 kişiden daha ifade alacaklarını belirtti.

Polis, zanlıların tutukluluk süresi içerisinde birçok kamera görüntülerini incelediklerini, söz konusu eve birçok kez girildiğinin tespit edildiğini, zanlı sayısının artabileceğini ifade etti.

Polis memuru, tarih aralığı uzun olduğu için incelenecek birçok kamera görüntüsü, alınacak ifadeler, aranan emareler olduğunu belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Necdet Nuray, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.