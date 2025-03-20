İskele Belediye Tiyatrosu “Hırsız Var” isimli oyunu, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahneleyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Dario Fo'nun yazdığı, Sami Yakar'ın yönettiği oyun İskele Belediye Tiyatrosu tarafından, 22 Mart Cumartesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Oyun 19:30'da başlayacak.

Oyun biletleri 50 TL’den www.kibrisbiletcim.com üzerinden alınabilecek.

Oyun, bir hırsız olan Angelo Tornatti'nin, senatör yardımcısının evine hırsızlık için girmesi ancak ayni vakitte senatör yardımcısının da kaçamak yapmak için sevgilisiyle eve gelmesini ve hırsızın kendini komik ve tuhaf olaylar silsilesi içerisinde bulmasını anlatıyor.