Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) açıklama yaparak, “Öğrenme ve sorgulama çağındaki çocuklara kendi inanç ve yaşam tarzınızı dayatmanın adı ‘özgürlük’ değildir” dedi.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, “okul çağındaki çocuklar kullanılarak, siyasi propaganda yapıldığını üzülerek izlediklerini” belirtti.

İlk ve orta eğitim yıllarının, bir çocuğun sorgulama ve öğrenme yılları olduğunu ifade eden Erşangil, “Çocuklar okula ‘inanmak’ için değil, ‘sorgulamak ve öğrenmek’ için gitmelidir. Küçücük çocukları başka amaçlara alet etmek kabul edilemezdir ve Kıbrıs’ta böyle bir kutuplaştırmaya seyirci kalma niyetimiz yoktur” dedi.

"Yapılmak istenen, 'özgürlük' adı altında, en küçük yaştan başlayarak dinsel gericiliği dayatmaktır." diyen Erşangil, “Ortaçağ karanlığına bu ülkede geçit vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Erşangil, öğretmenler başta olmak üzere laik ve bilimsel eğitim için gösterilen direnişe destek belirtti.