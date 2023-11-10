Güney Kıbrıs'ta hükümetin “herkes için güneş enerjisi” isimli yeni projesinin, 2024 yılının ilk aylarında hayata geçmesinin beklendiği belirtildi.

Projenin 30 milyon Euro’ya mal olmasının ve 6 bin başvuruyu kapsamasının beklendiğini yazan Fileleftheros, projenin, küçük ve orta ölçekli evlere güneş panellerinin yerleştirilmesini öngördüğünü anımsattı.

Enerji Bakanlığı'nın ise “herkes için güneş enerjisi” projesine, vurgunculuğa veya kötü kaliteye sahip sistemlerin satışını önlemek için bazı sınırlamalar ve standartlar getirdiğini kaydeden gazete, yapılan piyasa araştırmasının ardından bakanlığın söz konusu plana, KDV dâhil olmak üzere kilovat başına 1.325 euroya kadar satılan güneş panelleri dâhil etmeye karar verdiğini iletti.

Gazete, tüketicinin 4 kilovatlık bir güneş enerjisi kurmayı seçmesi durumunda ise, fiyat konusunda belirlenen üst sınırın ise 5 bin Euro olduğunu ekledi.