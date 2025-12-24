Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), BRT’de çalışma barışını bozacak hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacaklarını belirterek, kurumda 19 Aralık’ta açılan görev atama münhallerinin sendikanın girişimleri sonucu ertelendiğini bildirdi.

Sendika, kadrolu 8 personel için açılan münhallerin kurum içerisinde "huzursuzluğa yol açtığını" savunarak, sürece müdahil olarak BRT Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla münhallerin ertelenmesini sağladıklarını belirtti.

Yazılı açıklamada, yıllardır üyelerinin hak ve çıkarlarını korumayı kendine misyon edinen BAY-SEN’in, "yaşanan huzursuzluğa sessiz kalmasının mümkün olmadığı" ifade edildi.

BRT Yönetim Kurulu’nun erteleme kararına ilişkin detayların, karar metninin yayımlanmasının ardından üyelerle paylaşılacağı belirtilen açıklamada, bundan sonraki sürecin de üyelerle birlikte ve diyalog içerisinde değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, BRT çalışanlarının yıllardır yaşadığı mağduriyetlerin temelinde yer alan BRT Yasası’nın güncellenerek bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine işaret edilerek, sendikanın yasanın Meclis komitesine sevk edilmesini sağladığı, tasarının en erken sürede Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, münhallerin açılmasıyla birlikte sendikaya yönelik yapılan "mesnetsiz suçlamaların kabul edilemez" olduğu kaydedilen açıklamada, “Eleştiriye her zaman açık olduğumuzu, ancak gergin bir ortamı daha da tırmandırarak sendikamız üzerinden prim elde etmeye çalışan bazı odaklara asla izin vermeyeceğimizi vurgulamak istiyoruz.” denildi.

Açıklamanın sonunda, 1978 yılında BRT çalışanları tarafından kurulan ve 1996 yılından bu yana kurumda yetkili sendika olan BAY-SEN’in," siyasi ve kişisel hırsların aracı haline getirilmeyeceği" de kaydedildi.