Hemşire örgütlerinden ortak çağrı: “Ebelik münhalleri ivedilikle açılmalı”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, doğum hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla ebelik münhallerinin ivedilikle açılmasını, yeni ebe atamalarının gecikmeden yapılmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen yaptıkları ortak açıklamada, ülkedeki ebe sayısının hızla azaldığını, en son iki yıl önce açılan ebelik münhali dışında yeni kadro ilan edilmediğini belirtti.

Mevcut ebelerin artan doğum oranları karşısında yetersiz kaldığı, bu durumun sadece sağlık çalışanlarını değil, doğuma hazırlanan tüm kadınları ve yeni doğacak bebekleri de etkilediği belirtilen açıklamada, “Talebimiz nettir: Ebelik münhalleri ivedilikle açılmalıdır. Yeni ebe atamaları gecikmeden yapılmalıdır” denildi.