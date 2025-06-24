Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Telsim iş birliğinde yenilenerek kapasitesi artırılan Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi’nde çocuklara yönelik animasyon film gösterimi yapıldı.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, YDÜ İletişim Fakültesi’nde bulunan merkezdeki etkinliğe Neşe Yuvam Kreş ve Etüt Merkezi ile Bright Moonlight Preschool’un öğrencileri ve sorumlu öğretmenleri katıldı.

YDÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, etkinliğin koordinatörlüğünü yapan YDÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai’nin de yer aldığı etkinlikte, çocuklar animasyon filmi izledi.