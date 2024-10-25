İskele’de hunharca katledilen Zehie Helin Reessur’un katili Sefer Buğra Altundağ’a verilecek cezanın açıklaması yine ertelendi.

İskele Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Dağlı, sanığın avukatının itirazı üzerine davayı bugün saat 10.30’a ertelemişti.

Saat 11.00’de başlayan duruşma, bu kez de savunma avukatının “sağlık sebebiyle” mahkemeye gelmemesi ve erteleme talep etmesi üzerine başlayamadı.

Mahkeme başkanı Dağlı, savunma avukatının erteleme talebini kabul etmedi ve avukatın duruşmaya katılması için oturumu bir saat erteledi.

İskele Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Altundağ’ı, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan oybirliği ile suçlu bulup, mahkum etmişti.

Kararın açıklanması amacıyla dün ara verilen oturumun ardından sanığın avukatı, sanık ile ilgili Sosyal Tahkikat Raporu hakkında itiraz yaptı.

Savcı Emine Taşkın da, bugün raporun sunulması için sosyal hizmetler dairesinden Hacer Okyay’ın hazır olduğunu belirtti.

Sanık avukatı adına duruşmaya katılan avukat da, sanığın avukatının sağlık sorunu nedeniyle mahkemeye gelemediğini, buna da yakının yoğun bakımda olduğunu gerekçe gösterdi.

Mahkeme ise bunu kabul etmedi ve avukatın hazır bulunması için duruşmayı bir saat sonraya erteledi.