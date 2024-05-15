Gazimağusaya bağlı Tuzla köyünde bulunan İL MAR Market sahibi Ali İl ihtiyaçlı vatandaşlara marketinin önüne koymuş olduğu ürunlere ücretsiz yazısı koyarak gıda desteğinde bulunması büyük taktir topladı.

Ali İl bunu yaparken "gerçekten markete gelen bazı ihtiyaclı aileleri görüyorum bazı ürünleri almak için paralarının yetmediğini görüyorum ve üzülüyorum bende insanlık namına bir süreliğine böyle bir kampanya başlattım" dedi.

Ergün Yahat