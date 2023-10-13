Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitabının üçüncüsünde yer alacak 41 kadınının fotoğraf ve kişisel eşyalarından oluşan sergi, dün Saçaklı Ev’de açıldı.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, KÖDER ile Garanti BBVA işbirliğinde düzenlenen sergi açılışına Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Garanti BBVA Ülke Müdürü Elif Altınkol, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Garanti BBVA Ülke Müdürü Elif Altınkol ve KÖDER Başkanı Şenay Ekingen birer konuşma da yaptı.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen derneğin kuruluş amacını anlatarak başladığı konuşmasında, bugüne kadar KÖDER’in 19 belgesel, 2 sergi ve 2 kitap ürettiğini kaydetti. Garanti BBVA ile geleneksel hale getirdikleri ve 3.kitabın ilk adımı da olan 3.sergiyi toplumla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ekingen, etkinliğe katılanlara da teşekkür etti. Ekingen “Artık sergi etkinliklerimiz salonlara sığmıyor. Halkımızın yoğun ilgisine müteşekkiriz. Garanti BBVA’ya adeta bir yurtseverlik görevi yaparak sergilerimize destek oldukları için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Her türlü zorluğu aşarak bizleri bugünlere taşıyan, hayatları ve ürettikleriyle topluma ışık olan, bizlerin yolunu aydınlatan kadınlarımızdan 41 tanesinin sergisinde yine bir aradayız. En büyük teşekkürü onlar hak ediyor. Hepsini sevgi, saygı ve şükranla anıyorum.” dedi.

Açılışında selelerde çörek hellim ikramı da yapılan sergi, 13 Ekim Pazar günü saat 13.00’e kadar ziyaret edilebilecek.