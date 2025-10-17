Limasol’da pazartesi günü 34 yaşındaki bir şahsın havaya ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol’da meydana gelen olayda, 34 yaşındaki bir şahsın, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tepki olarak havaya dört el ateş açtığını yazdılar.

Gazete, şahsın, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını evine kadar motosikletiyle takip ettiğini ve motosikletine binmesi yönündeki ısrarları kabul etmemesi sebebiyle silahını çıkararak havaya dört el ateş etmesinin ardından olay yerinden uzaklaştığını aktardı.

Haberde, bölgedeki kameraları inceleyen polisin söz konusu şahsı tutukladığı, silahın ise aranmakta olduğu belirtildi.