Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde 28-31 sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek; pazartesi günü yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden 16 – 22 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen tarihlerde hava bulutlu olacak.

Bölge yarın yüksek basınç sistemi, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgâr, genellikle batılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazartesi günü ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.