Güzelyurt, Türkeli-Alayköy yolu ile Alayköy’de bugün meydana gelen üç ayrı yangında maddi hasar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 08.20 sıralarında Güzelyurt Belediyesi’ne ait Kapalı Çarşı’daki Sergi Salonu içerisinde, cam kaplar içindeki mumların masa üzerindeki kağıtları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir ahşap masa, plastik sandalye, klima iç ünitesi ile duman dedektörü yanarken, diğer eşyalar ve duvarlar is nedeniyle zarar gördü.

- Türkeli-Alayköy yolu üzerinde çöplük alanda yangın

Türkeli-Alayköy yolunun güneybatı kısmındaki çöplük alanda saat 10.40 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenle meydana gelen yangına ise, polis itfaiye ekipleri ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş araçlarıyla müdahale edildi. Yangının çevre emniyetinin alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

- Alayköy’de ev yangını

Alayköy Gelibolu Sokak’ta saat 12.40 sıralarında bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin iki yatak odası, mutfak ve salon kısmındaki eşyalar ile ahşap çatısı, kapı ve pencereleri yanarak zarar gördü.

Polis, yangınlarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.