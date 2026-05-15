Girne’de trafik kazası sonrası olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet göstererek iki polisi darp edip görevlerinden men eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında Çanakkale Sokak’ta meydana gelen olayda, Ö.A. (E-31), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yönetimindeki araçla trafik kazası yaptı.

İleri soruşturma amacıyla Girne Polis Müdürlüğü’ne götürülmek istenen Ö.A.’nın, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı, görevli iki polis memurunu darp ederek görevlerinden men ettiği ve nefes örneği vermeyi reddettiği kaydedildi.

- Haspolat-Lefkoşa ana yolunda uyuşturucu

Aynı gün Haspolat-Lefkoşa ana yolu üzerinde yapılan trafik kontrolü sırasında, şüpheli hareketler sergileyen araç sürücüsü M.A. (E-22) ile araçta yolcu olarak bulunan A.A.’nın (E-22) üzerlerinde yapılan aramada, M.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Her iki şahıs tutuklandı.

- Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan ve 18 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında müşterilerden tahsil edilen toplam 15 bin 856 TL ile 30 ABD dolarını iş yeri kasasına koymayıp çaldıkları tespit edilen F.G. (K-38) ile H.G. (K-35) tutuklandı.

- Dolu’nun ölüm sebebi KOAH, hipertansiyon ve şeker hastalığı

Göçmenköy’de 12 Mayıs’ta hayatını kaybeden 56 yaşındaki Davut Dolu’ya yapılan otopside ise, ölüm sebebinin KOAH, hipertansiyon ve şeker hastalığı sonucu olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.