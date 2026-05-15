Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arasındaki güzergâh Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Polis’ten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından yapılacak motosiklet drag yarışı dolayısıyla kapatılacak güzergâh nedeniyle Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı Güzelyurt-Lefke eski ana yolu üzerinden sağlanacak.