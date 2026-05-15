Gazimağusa ile Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında Gazimağusa’da meydana gelen kazada, Şaban Ali Üstbaş’ın (E-38) kullandığı aracın ana yola dikkatsiz şekilde giriş yapması sonucu, Henning Boeg Jensen’in (E-62) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Marzena Boeg Jensen (K-57) yaralanırken, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sol kalça kemiğinde kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

- DAÜ kampüsünde zincirleme kaza

Öte yandan, bugün saat 01.50 sıralarında Gazimağusa’da DAÜ Kampus Alanı içerisinde meydana gelen kazada, Yulya Yaren İskilipioğlu (K-21), 81 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet başka bir araca çarparken, kontrolsüz şekilde yoluna devam eden İskilipioğlu yönetimindeki araç, karşı istikametten gelen Ali Türk’ün (E-20) kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan sürücü tutuklandı.

- Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda araç takla attı

Bugün saat 09.00 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen kazada ise, Cem Sapmaz (E-26), yönetimindeki araçla Yılmazköy istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden İzlem Akansel Kozansoy’un (K-43) kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç orta refüjdeki beton bariyere çarpıp tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çetin (E-25), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.