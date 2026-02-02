Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES), tıp ve uzmanlık süreçlerinde merkezi sınav ve etkin denetimin şart olduğunu belirtti.

KES Başkanı Buran Atakan, yazılı açıklamasında, tıp ve diş hekimliği eğitimi ile uzmanlık süreçlerini “bilimden, liyakattan ve kamu yararından koparan” yaklaşımın bir “yönetim zafiyet” değil, "bilinçli bir halk sağlığı tehdidi” olduğunu ileri sürdü.

Atakan, Milletvekili Filiz Besim’in açıklamalarının gelinen noktanın “vahametini” ortaya koyduğunu söyleyerek, tıp altyapısı ve akademik yeterliliği bulunmayan öğrencilerin denetimsiz biçimde tıp fakültelerine kabul edilmesinin, ardından merkezi sınav ve etkin denetim olmaksızın mezun edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti; bu sürecin uzmanlık, cerrahi ve hayati branşlara genişletilme isteğine tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “Siyah Bayrak” çekerek yaptığı açıklamanın, sürecin meslek örgütleri açısından “geri dönülemez bir kırılma noktası” olduğunu gösterdiğini savunan Atakan, Birliğin bu koşullarda verilecek uzmanlıkları tanımayacağını ilan etmesini “yerinde ve geç kalınmış bir uyarı” olarak değerlendirdi.

Mezun olan hekimlerin yetersizliğinin tartışıldığını belirten Atakan, yapılması gerekenin tıp fakültelerine girişi merkezi sınava bağlamak, fakülteleri ve eğitim süreçlerini bağımsız, şeffaf ve etkin biçimde denetlemek olduğunu söyledi; buna rağmen “uzmanlık dağıtılmasının konuşulduğunu” ileri sürdü; “Bu bir cesaret değil, kamuya karşı işlenmiş ağır bir ihmaldir.” dedi.

- Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve milletvekillerine çağrı

Atakan, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i konuyu halk sağlığını gözeterek yeniden değerlendirmeye davet etti. Milletvekillerine de çağrı yapan Atakan, “mesleki bilginizi, yeminlerinizi ve topluma karşı sorumluluğunuzu hatırlayın.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı da anayasal sorumluluğu çerçevesinde gereğini yapmaya ve sürece müdahil olmaya çağıran Atakan, halkın Cumhurbaşkanı’ndan bunu beklediğini savundu.

KES olarak halk sağlığını tehdit eden bu anlayışa karşı verilecek her türlü mücadelenin içinde olacaklarını belirten Atakan, “Bilinmelidir ki; topluma bunu yaşatmaya çalışanlar, bilimi yok sayanlar, çocuklarımızın geleceğini riske atanlar en ağır cevabı sandıkta alacaktır.” dedi.