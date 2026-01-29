Vergisiz maaşları ve lüks yaşamıyla ünlü Dubai, sokaklarının ‘altın kaplı’ olduğu söylenen bir şehir. Bu söz gerçeğe dönüşüyor gibi duruyor.

Time Out’un haberine göre şehrin mücevherin küresel merkezi imajını güçlendirme planının bir parçası olarak altın sokak inşa edilecek.

Dubai medya ofisinin 27 Ocak’ta duyurduğu altın sokakla ilgili Dubai Festivaller ve Perakende Kuruluşu (DFRE) CEO’su Ahmed Al Khara şöyle konuştu:

“Altın Dubai’nin kültürel ve ticari dokusuna derinlemesine işlenmiş. Mirasımızı ve girişimcilik ruhumuzu sembolize ediyor.”

Altın sokak planı, tasarımları, konumu ve içinde ne olacağı aşamalı olarak açıklanacak.

Dubai altın bölgesi nedir?

Euronews’ün haberine göre Dubai altın bölgesi kentteki altın çarşısını markalaştırma çabası. Deira’daki bu bölgede altın ve mücevher satan yaklaşık 1000 işletme bulunuyor.

Dubai medya ofisine göre BAE 2024–2025 arasında 53,41 milyar dolarlık altın ihraç etti. Bu rakam da ülkeyi dünyanın en büyük ikinci fiziki altın ticaret merkezi konumuna çıkarıyor.