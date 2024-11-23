(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Bıçak Taşıma, Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket suçlarından tutuklanan Fırat Gürler bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı. Polis, 22.11.2024 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastalıları hastanesi kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle yüksek bir sesle ' tedavi yapılmazsa kendimi keserim" diye bağırıp elleri ile kollarını gelişi güzel saga, sola sallayarak Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı Harekette bulunduktan sonra kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 9.5cm toplam uzunluğu 21 cm olan çakıyı o sırada olay yerinde bulunan ve Lefkoşa Adli Şube Amirliğinde görev yapmakta olan polis memurlarına gösterdikten sonra bahse konu çakıyı sağ el bilek üstüne sürterek 5 cm kesi oluşmasına sebebiyet verdiğini, makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını ve tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu çakının emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis,' mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlımın 20 kasım,21 kasım ve 22 kasım 2024 tarihlerinde Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları hastanesine tedavi olmak için geldiğini ve orada huzursuzluk çıkararak saldırgan davranışlarda bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve halen alınması gereken ifadeler mevcut olduğunu açıkladı.

Polis, aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı işe tedavi olmak istediğini, 3 gündür hastaneye yatırılmayı talep ettigini uyuşturucu içmek istemediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden gecirilmesine emir verdi.