(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Hastahane park yerinde baygın bulunan ve yapılan soruşturmada uyuşturucu kullandığı tespit edilip üzerinde uyuşturucu olduğu düşünülen madde bulunarak tutuklanan zanlı Harun Arif Bahadır mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal huzurda bulunan zanlı Harun Arif Bahadır’ın Acil serviste görevli Polisten alınan bilgide baygın vaziyette tespit edildiğini ve üzerinde yaptığı aramada giymekte olduğu eşofmanın sol cebinde küçük şeffaf naylon içerisinde uyuşturucu madde içerdiği tespit edilen 2 adet küçük kâğıt parçasını bularak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis kendilerine aktarılan bilgi ışığında olay yerine gidildiği emarenin teslim alınıp zanlının suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıdan temin edilen ifadesinde konu maddeleri ayni gün Lefkoşa Surlar içi bölgesinde tarafımızdan aranmakta olan bir şahıstan 1000 TL karşılığında aldığı ve içerisinden bir miktarını sarıp içtikten sonra rahatsızlandığını beyan ettiğini söyledi. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini, aranan bir şahıs olduğunu bu bağlamda tahkikat maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturmanın salimen yürütülmesi maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.