(Kamalı Haber)- Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta Tutar Apartmanını kundaklayarak, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldukları iddia edilen Ürdünlü Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ,Illias El-Ghazalı ve suçla bağlantılı tutuklanan binanın sahibi Mustafa Tutar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil mahkemede olguları aktardı.

Şengil, zanlıların “Adam Öldürme, Kundaklama, Binalardaki Eşyaları Ateşe Verme ve Ağır Yaralama” suçlarından tutuklandıklarını belirtti.

Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve Illias El-Ghazalı’nin Haspolat’ta zanlı Mustafa Tutar’ın sahibi olduğu, Tutar Apartmanını 23 Ekim 2024 tarihinde saat 03:00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanıcı madde dökerek, kundakladıklarını söyledi. Polis, zanlıların yangın sonucu apartman sakinlerinden ve 6 numaralı dairede kalan Gana uyruklu Derrick Bamfo Ampomah (E-24)’ın vefat ettiğini, Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olduklarını açıkladı. Polis, zanlı Tutar’ın da meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve Illias El-Ghazalı’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, olayda yaralanan Adjabeng'in henüz ifadesini alamadıklarını dile getirdi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 30 kişiden ifade temin ettiklerini söyledi.

Polis memuru, birçok kamera görüntüsü temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlı Sakher Mansour Abdul Elmughrabı’ye ait ilk etapta bir adet cep telefonu bulduklarını, daha sonra gizlediği ikinci telefonu da bularak, emare aldıklarını söyledi. Polis, bulunan ikinci telefonun şifreli olduğunu, gerek zanlıdan gerek avukatı aracılığıyla şifrenin sorulduğunu ancak zanlının söylemediğini kaydetti. Polis, Tutar’a ait de 2 adet cep telefonunu emare aldıklarını, tüm telefonlarda DATA İncelemesi yapılacağını açıkladı.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı ise süreye itiraz etmezken, polise bazı sorulara sordu. Avukat Tutar aleyhinde ifade temin edilip, edilmediğini sordu. Polis, temin edildiğini söyledi.

Avukat, Mustafa Tutar’ın olaydan bir gün önce polise giderek, kameraların sökülerek, çalındığına dair şikayetçi olduğunu da söyledi. Polis, bu konuyla ilgili Demirhan Karakolundan bilgi alacaklarını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.