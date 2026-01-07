Haspolat’ta sakin Mehmet Selen dün evinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 76 yaşındaki Mehmet Selen, dün saat 13.00 sıralarında kalmakta olduğu evde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Selen’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

-Yavaş'ın ölüm nedeni "kap damar hastalığı"

Öte yandan, Girne’de önceki gün kaldığı evde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Özer Yavaş’a (E-77) yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.