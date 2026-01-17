Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 506 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam 367 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 81 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 101’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 44’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 14’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 5’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 3’ü aracın ışık kurallarını ihlal etmek, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve 121’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.