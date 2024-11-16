(Kamalı Haber)- Haspolat- Taşkent anayolunda ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan 19 yaşındaki Mehmet Salih Ay bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Beyazer mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.11.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4'üncü kilometreleri arasında, Mehmet Salih Ay’ın yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulduğunu ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu JU 988 plakalı araç sürücü Mehmet Salih Ay ve araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca’nın yaralandıklarını ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıklarını belirtti. Polis memuru, yaralılardan Sabri Baykuş’un beyin kanaması teşhisi olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini ifade etti. Doktor ile yapılan görüşmede Baykuş'un beyin kanamasının devam ettiğini öğrendiklerini kaydeden polis, yaralının son durumuyla ilgili pazartesi günü bilgi alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.