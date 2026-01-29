Harmancı: “Proje çok değerli bir mesaj veriyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’ne güneş enerji paneli kurma çalışmaları devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği mali desteği ile BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürüttüğü proje tamamlandığında, 840 kilovat (kW) kapasiteli güneş enerji sisteminin arıtma tesisine entegrasyonu, Lefkoşa’nın hem güneyine hem de kuzeyine hizmet veren tesisin mali ve çevresel sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacak.

-Haspolat Atık Su Tesisi’nin yüzde 20 elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanacak

Yıllık karbon emisyonunun 830 ton azaltılmasını öngören proje ile tesisin yaklaşık yüzde 20 elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanacak, böylece LTB açısından çalıştırılma maliyeti düşecek.

-Yerel yönetimler adına örnek olan proje mayıs ayında tamamlanacak

Yenilenebilir enerji alanında adanın kuzeyinde en büyük kamu yatırımlarından birisi olan proje sürdürülebilirlik, yeşil enerji kullanımı ve mali verimlilik açısından örnek oluşturacak. 2025 yılı, Kasım ayında başlanan ve 2026 Mayıs ayında tamamlanması hedeflenen projede şu anda panellerin monte işlemi sürüyor.

-Göçmen kuşlar için bir durak noktası olmaya devam edecek

Eski arıtma tesisi bünyesinde oluşturulan lagünler, yeni arıtma tesisinden verilen arıtılmış suyun yardımıyla Kıbrıs’ı ziyaret eden göçmen kuşlar için önemli bir habitat olma özelliğini koruyor. Güneş enerjisi projesinin tasarımı ve uygulamasında da lagünlerin korunması esas alındı.

-Harmancı: “Proje çok değerli bir mesaj veriyor”

Öte yandan LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu projenin kamusal anlamda gerçekleştirilen en önemli güneş enerji kurulumlarından biri olduğunu söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi için çok ciddi efor sarf edildiğini çünkü tesisin özellikleri ve iki toplumlu idare edilmesinden ötürü oldukça hassas dengeler olduğunu belirten Harmancı, “Dünyamızda ve bölgemizde yaşadığımız süreçler güvensizliğin tavan yaptığı süreçlerdir ve bu noktada, Kıbrıs’taki iki toplum arasında güvene dair iş birliklerinin somutlaştırılarak devam etmesi gibi önemli bir mesaj da taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.