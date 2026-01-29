Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara'da, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Turizm ve kültür alanlarında yürüttüğümüz işbirliklerini, ortak projelerimizi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi değerlendirdik. KKTC ile her alanda işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."