HASİPOĞLU: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SAMİMİYET TESTİDİR

“YARGI REFORMUNU ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA KURBAN ETMEYELİM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği ve yargı reformu sürecinin siyasi ihtiraslara ve erken seçim hesaplarına alet edilmemesi gerektiğini vurguladı. Hasipoğlu, Meclis’te zaman zaman tansiyon yükselse de esas olanın diyalog ve uzlaşı olduğunu ifade etti.

“YARGI REFORMUNDA İKİ KEZ HEP BİRLİKTE SINIFTA KALDIK”

Yargı ve anayasa değişikliği konusunun ülke açısından hayati önemde olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, geçmişte iki kez referanduma gidildiğini ancak halktan onay alınamadığını hatırlattı. Bu durumun sadece iktidarın değil, yasamanın tamamının ortak sorumluluğu olduğunu belirten Hasipoğlu, Yüksek Mahkeme’nin de bu süreci yakından takip ettiğini söyledi.

“ESASA İLİŞKİN BİR İHTİLAF YOK, MESELE ZAMANLAMA VE SAMİMİYET”

Hasipoğlu, Yüksek Adliye Kurulu’nun tüm siyasi partileri ziyaret ederek, kimseyi rahatsız etmeyecek ve herkesin uzlaştığı dört maddelik bir anayasa değişikliği önerisi sunduğunu ifade etti. Bu maddelerin içeriğinde herhangi bir ihtilaf bulunmadığını belirten Hasipoğlu, asıl meselenin seçimle ilişkilendirilmeden bu değişikliğin yapılıp yapılmayacağı olduğunu vurguladı.

AD HOC KOMİTE ÇAĞRISI: “GELİN, HEP BİRLİKTE YAPALIM”

Başbakan Ünal Üstel’in dile getirdiği AD HOC Komite önerisine dikkat çeken Hasipoğlu, bu komitede tüm siyasi partilerin ve bağımsız milletvekillerinin temsil edilmesini istedi. Sürecin sadece Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ne bırakılmaması gerektiğini belirten Hasipoğlu, geniş tabanlı bir uzlaşıyla anayasa değişikliğinin hızla Meclis’ten geçirilerek halkın onayına sunulması çağrısı yaptı.

“BİZ GEÇİRECEĞİZ” SÖYLEMİ SAMİMİYETİ ZEDELER

Muhalefetten gelen “biz iktidara geldiğimizde geçireceğiz” yönündeki söylemlere tepki gösteren Hasipoğlu, bu yaklaşımın samimiyet sorgulamasına yol açtığını söyledi. Erken seçim talebinin reddedildiğini hatırlatan Hasipoğlu, anayasa değişikliği konusunun siyasi hesaplardan ayrıştırılması gerektiğini vurguladı.

“SÖZ BAŞKA, TUTUM BAŞKA”

Konuşmasında karma oy düzenlemesine de değinen Hasipoğlu, geçmişte bu konuda geniş bir uzlaşı sağlanmasına rağmen, son aşamada muhalefetin geri adım attığını söyledi. Komite çalışmalarında esasa ilişkin tek bir itirazın dahi yapılmadığını ifade eden Hasipoğlu, buna rağmen Genel Kurul’da sürecin durdurulmasının samimiyetle bağdaşmadığını belirtti.

“İCRAATLARI YOK SAYMAK GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ”

Hükümetin son dört yılda önemli yatırımlara ve projelere imza attığını ifade eden Hasipoğlu, “bırak sen konuş, Türkiye Cumhuriyeti konuşsun” şeklindeki ifadeleri yadırgadığını söyledi. Dörtlü hükümet döneminde somut icraat yapılmadığını savunan Hasipoğlu, mevcut hükümetin birçok projeyi hayata geçirdiğini ve yatırımların kurdelelerini kestiğini vurguladı.

“ELEŞTİRİ BAŞKA, GERÇEKLER BAŞKA”

Eleştirinin demokratik bir hak olduğunu belirten Hasipoğlu, ancak yapılan icraatların yok sayılmasının doğru olmadığını ifade etti. Konuşmasını, “Anayasa değişikliğinde de, karma oyda da samimi olun. Ya evet deyin ya hayır deyin” sözleriyle tamamladı.