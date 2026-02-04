Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştirakleri olan KOOP-SÜT, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası’nda çalışanların maaşlarının eksik ödendiği gerekçesiyle Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yazılı açıklamasında, üç iştirakte çalışanların maaşlarına, Toplu İş Sözleşmesi gereği ocak ayı sonunda yansıtılması gereken yüzde 21,66 oranındaki hayat pahalılığı artışının uygulanmayarak eksik ödeme yapıldığını ileri sürdü.

Güröz, "12/09/2025 tarihli yazımızda da belirttiğimiz üzere üç iştirakimizde de Sosyal Sigortalardan emeklilik ve/veya yaşlılık aylığı almalarını gerekçe göstererek almakta oldukları maaşların yine yarısını ödenmek şeklinde bir uygulama yapıldı" ifadesini kullandı.

Koop-Sen’in 12 Eylül 2025 tarihli yazısında da üç iştirakte sosyal sigortalardan emeklilik ve/veya yaşlılık aylığı alan çalışanların, bu durum gerekçe gösterilerek maaşlarının yarısının ödenmesi yönünde bir uygulamaya gidildiğini ileri sürüldü.

Güröz, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası kapsamında imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinde yer alan nedenler dışında ve mahkeme kararı olmaksızın ücretlerden kesinti yapılamayacağının, 22/1992 sayılı İş Yasası’nda açıkça düzenlendiğini kaydetti.

İş Yasası’nın 21. maddesinde, ücretin ödeme biçimi ile işten ayrılan çalışanın alacaklarının en geç yedi gün içinde ödenmesi gerektiğinin hüküm altına alındığını belirten Güröz, yaşananları Toplu İş Sözleşmesi ihlali olarak nitelendirdi.