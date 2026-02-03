Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmaları tamamladı.

Milletvekilleri arasında yaşanan gerginliğin ardından yeniden toplanan genel kurul toplantısı, CTP Grup Başkan Vekili Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali'nin konuşması ve ona verilen yanıtların ardından sona erdi.

Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 9 Şubat Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

-Arıklı

Verilen aranın ardından tekrar kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin gündeminde erken seçim olmadığını vurgulayarak, hükümetin ve meclisin gündeminde yargı reformu olması gerektiğini belirtti.

-Akansoy

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy, söz konusu olan değişikliğe "yargı reformu” denmemesi gerektiğini kaydederek, yapılacak olan düzenlemelerin “değişiklik” adıyla anılması gerektiğini söyledi.

CTP olarak yapılacak değişikliklerin sahada da başarılı olması gerektiği konusunda hassas olduklarını ifade eden Akansoy, yargıda yapılacak değişikliklerin Anayasa düzeyinde olması sebebiyle meclisin üçte ikisinin onayı gerektiğinden muhalefetle diyalog ve istişarenin önemli olduğunu belirtti.

-Savaşan

Usul hakkında söz alan UBP Milletvekili Ahmet Savaşan da toplantı yaptıkları Yüksek Adliye Kurulu'nun talebi üzerine yargı referandumunun seçimden önce yapılması için çalışma yapılacağını kaydetti.

Bu konuda bir ad-hoc komitesi kurulmasının öngörüldüğünü belirten Savaşan, bu yolla her paydaşla istişare yapılabileceğini söyledi.

-Şahali

“Hükümet, kendi evlatlarını yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor” konulu güncel konuşma yapan CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümete “Anayasa'ya aykırı en fazla işlem yapan hükümet” eleştirisinde bulundu.

Başbakan Ünal Üstel’in muhalefetle konuşmadan yargı referandumunun mayıs ayında yapılacağı açıklamasını “erken seçimden kaçmak” için yaptığını iddia eden Şahali, yargı referandumlarının daha önce iki kez halk tarafından reddedildiğine dikkati çekti.

Şahali, hükümet hakkındaki "yolsuzluk" suçlamalarını yineleyerek, görevden alınan bürokratların görevden alınma sebeplerinin açıklanması gerektiğini söyledi. Şahali, “Ellerinizin kir içinde olduğunu düşündüğümüz için erken seçim istiyoruz,” dedi.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin memlekete verecek bir şeyi kalmadığını savunan Şahali, asgari ücret uygulamaları konusunda hükümeti eleştirdi. Hükümetin Türkiye yatırımıyla yapılan icraatları kendine mal ettiğini öne süren Şahali, KKTC-TC ilişkilerinin çok müstesna olduğunu ve hükümette kim olduğuna bakmaksızın devam edeceğini belirtti.

Erkut Şahali, 21 dönümlük bir orman arazisinin bir bakanın imzasıyla peşkeş çekildiğine ilişkin iddialara değinerek, dava sürecinde olan konunun “kirli olabileceğini” savundu.

Yerinden söz alan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan’ın yaşanan gerginlikten dolayı özür dilememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, kira sözleşmesinde kendi imzası olduğunu ve arkasında olduğunu belirterek, arazi hakkında gündeme gelen iddialar hakkında Orman Dairesi aracılığıyla soruşturma başlatıldığını kaydetti.

CTP Milletvekili Fide Kürşat yerinden söz alarak, bu şekilde kiralanan arazilerin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu söz alarak, yargı konusundaki Anayasa değişikliğinin erken seçim talebiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, muhalefetten destek talep etti.

Hükümetin icraatlarının eleştirilebileceğini kaydeden Hasipoğlu, dört yıl içinde ülkede önemli yatırım ve icraatlar yapıldığını söyledi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali tekrar söz alarak, yapılan yatırımların KKTC kamu maliyesinden yapılmamasını eleştirdi ve hükümetin “fırsatçılık” yaptığını iddia etti.

Erken seçim çağrısı yapan Şahali, CTP hükümetinin geldiği zaman teamüllere uygun şekilde çalışacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.