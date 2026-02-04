Yeniceköy, Lefkoşa ve Girne’de, bugün ve dün, üç ani ölüm vakası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, Yeniceköy’de yaşayan Hursiye Bardak (K-88), bu sabahın erken saatlerinde kalmakta olduğu evde ölü bulundu. Bardak’ın cansız bedeni üzerinde yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Doktorundan yapılan soruşturmada Bardak’ın ölüm sebebinin “kongestif kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Lefkoşa’da yaşayan Hasan Ayık (E-59) ise, dün gece, kalmakta olduğu evde ölü olarak bulundu. Ayık’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi, otopsinin ardından belirlenecek.

Girne’de yaşayan Khandaker Jayed Hassan Fahım (E-29) da, baş ağrısı ve bulantı şikayetleriyle gittiği özel bir hastanede tedavisi sürerken, ambulansla sevk edildiği Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fahım’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturmalar devam ediyor.