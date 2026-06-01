Ülkede dün alkollü sürücülerin yer aldığı iki kaza yaşandı. Kazalarda yaralanan olmazken, alkollü sürücüler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 08.00 sıralarında Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde, 82 miligram alkollü içki tesiri altındaki Zuhal Üslen (K-22), JV 396 plakalı araç ile Güzelyurt’a doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan oto korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan olmadı; Üslen aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, dün saat 21.00 sıralarında da Gazimağusa’da Özyiğit Sokak üzerinde kaza yaşandı. Kazada, 94 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet Alimer (E-64), GA 939 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bir ikametgahın önünde park halinde bulunan NL 782 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Alimer aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.