Işık yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirasının ani ve sürekli değer kaybının, tüketiciler ile birlikte esnaf ve iş adamalarını da ciddi boyutta olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ülkede tüm tüketim maddelerinde genel fiyat düzeyinin ikiye katlanmasının tüketicileri, serbest piyasada korumasız ve çaresiz bıraktığını kaydeden Hasan Yılmaz Işık, döviz bazında kredi alan tüketicilerin de borçlarını ödeyemeyecek duruma düştüğünü belirtti.

Derneğin, siyasilerin maaşlarının dondurulması dahil tavandan başlayacak acil tasarruf önlemlerinin alınmasını zorunlu gördüğünü ifade eden Işık, kamu ve sigortalı maaşlarına asgari enflasyon oranında artış yapılmasının piyasaya para arzı için önemli olduğunu kaydetti.