Henüz tespit edilemeyen yerlerden hasat zamanı gelmeden yaklaşık 1000 kilo harnup toplayan 2 kişi tutuklandı.

 

Polisin açıklamasında, H.M (E-50) ve A.T.’nin (E-40), kaymakamlık tarafından ilan edilen tarihlerden önce Temmuz - Ağustos 2023 döneminde harnup toplayarak ürün hırsızlığı suçunu işleyen şahısların tutuklandığı açıkladı.

 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

-Gümrüksüz araba süren şahsa yasal işlem

 

Hamitköy’de 18 yaşından küçük şahıslara tütün satan işletmeciye yasal işlem Hamitköy’de 18 yaşından küçük şahıslara tütün satan işletmeciye yasal işlem

Güzelyurt’ta 5 Ağustos saat 16.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, S.K’nin (E-19), yetkili makamdan izinsiz olarak gümrük izinleri alınmamış araç kullandığı tespit edildi.

 

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başaltıldı.

 