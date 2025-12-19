Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, tüm basın yayın kuruluşlarının ve basın çalışanlarının yeni yılını kutladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı şu ifadeleri paylaştı:

“Basın emekçilerimiz, Lefkoşa’da ve ülke genelinde yurttaşlarımızın doğru bilgiye erişmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Toplumun ortak hafızasına katkı koyan ve demokratik yaşamı güçlendiren tüm basın yayın kuruluşlarının ve değerli basın çalışanlarının yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. 2026 yılının; basın özgürlüğünün güçlendiği, mesleki dayanışmanın pekiştiği ve umutların tazelendiği bir yıl olmasını diliyor, tüm basın mensuplarına sağlık ve başarı temenni ediyorum.”