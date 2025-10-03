Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gazze’de yaşanan soykırımı görmezden gelmenin bu suça ortaklık etmek anlamına geldiğini vurgulayarak, “Bu insanlık suçuna dur demek hepimizin görevidir” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Harmancı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da güney Lefkoşa’da organize edilen Cyprus Forum konferansının açılış oturumunda konuştu.

-“Ortak sorunlarla etkin mücadele eş güdümlü politikalar ve iş birliğiyle mümkün”

Kıbrıs’ın ciddi çevresel ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya olduğunu ifade eden LTB Başkanı Harmancı, yürütülen tek taraflı politikaların adanın tümünü daha büyük risklere sürüklediğine dikkat çekti. Harmancı, herkesi etkileyen ortak sorunlarla etkin mücadelenin ancak eş güdümlü politikalar ve iş birliğiyle mümkün olduğunu kaydetti.

İklim krizi gibi sorunlarla mücadele için adanın güneyine aktarılan fonların ve yapılan yatırımların kuzeyde de mümkün kılınmadıkça sonuç üretilemeyeceğini belirten Harmancı, Avrupa Birliği’ne çağrı yaptı. Harmancı, Lefkoşa’nın özel durumu ve adada iki toplumlu ilişkilerin lokomotifi olmasından hareketle özel bir “Lefkoşa Fonu” oluşturulması gerektiğini ifade etti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Anayasası’na göre resmi dillerden biri olan Türkçe’nin, konuşma yaptığı oturumda çeviri dili olarak bile yer almadığına dikkat çeken Harmancı, oturumlarda daha çok Kıbrıslı Türk katılımcıya yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

Harmancı, gelecek yıllarda Cyprus Forum’unun bazı oturumlar ve etkinlikleri Lefkoşa’nın kuzeyinde organize etmeye davet etti.

-Xenofon Kallis ve Türkan Aziz’e Barış ve Demokrasi Ödülü

Yaşamlarında barış ve demokratik değerlere yaptıkları katkıları onore etmek için her yıl biri Kıbrıslı Türk biri Kıbrıslı Rum iki kişiye verilen Barış ve Demokrasi Ödülü’ne, bu yıl kayıp şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarla Xenofon Kallis, sağlık alanındaki çalışmalarıyla da Türkan Aziz layık görüldü.

Ödülü, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Charalambos Prountzos ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo birlikte takdim etti.