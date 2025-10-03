Haftalık gıda denetimlerinde, ithal ürünlerin tamamı temiz çıkarken, yerli yeşil çarli biber ile maydanozda tavsiye dışı bitki ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında alınan ithal ve yerli ürün numunelerine analiz yapıldı.

İthal ürünlerde 70 numunenin tamamının temiz olduğu, 12 yerli ürünün ikisinde tavsiye dışı bitki ürünü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Koruçam'da sakin İbrahim Erpolat’a ait yeşil çarli biber ve maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin imha edileceği kaydedildi.