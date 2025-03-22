Güney Kıbrıs’ta Aile Bütçesi Araştırması kapsamında, hane halkının 2023 yılında, yıllık tüketim harcamasının, 2015/2016 yıllarına oranla yüzde 38.6 arttığı belirtildi.

Politis gazetesi araştırma sonuçlarına dayanarak, 2023 yılında hanelerin ortalama yıllık tüketim harcamasının 43 bin 263 euroya ulaştığını, 2015/2016 yıllarında ise bunun 31 bin 206 euro olarak kaydedildiğini yazdı.

Habere göre kentsel bölgelerde hane halkının ortalama yıllık tüketim harcaması 2023 yılında 44 bin 548 euro, kırsal bölgelerde ise aynı dönem için 40 bin 505 euro oldu.

GESİ sağlık sistemiyle sağlık harcamalarında azalma gözlemlendiğini yazan gazete bunun haricinde ise mallarda ve hizmet sektöründe artan fiyatların tüketim harcamalarında da artışa neden olduğunu belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta vergi reformuna ilişkin sunulan yasa tasarısının tartışmalara neden olduğunu yazdı.

Gazete, partilerin ve sendikaların bahse konu yasa tasarısına tepki gösterdiklerini ve tamamıyla bunu değiştirmeyi düşündüklerini belirtti.

Habere göre ilgili yasa tasarısıyla vergi mükellefleri bir şekilde dayanılmaz nitelikte yeşil vergilendirmenin yükü altında kalacak.