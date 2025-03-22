Dört ilçede dün akşam yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 846 sürücü rapor edildi, 48 araç trafikten men edildi, 4 kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00’de başlayıp, bugün saat 02.00’ye kadar devam eden denetimler, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk alanı içerisinde yapıldı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-317 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri ise, toplam 736 araç sürücüsünü kontrol etti. Sürücülerin, 97’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 64’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 44’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 29’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 64’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 317 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne

Girne’de de, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde de, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-223 sürücü rapor edildi, 15 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri ise, toplam 2 bin 117 araç sürücüsünü kontrol etti. Sürücülerin, 89’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 2’si kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 105’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 223 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 15 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta da, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

-87 sürücü rapor edildi

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 892 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin, 10’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i trafik ışıklarına uymamak ve 67’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 87 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-İskele

İskele’de de, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı. İşletme kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilen bir restoran işletmecisi aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-219 sürücü rapor edildi, 33 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı

Trafik ekipleri ise toplam 1055 araç sürücüsünü kontrol etti. Sürücülerin, 118’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü muayenesiz araç kullanmak, 4’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak ve 29’u diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 219 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 33 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.