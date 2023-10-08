Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği son yılların en büyük saldırısında en az 600 İsrilli hayatını kaybetti. İsrailli yetkililer 2000'e yakın kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik misilleme saldırılarında ise 370 Filistinli öldü.

İsrailli hükümet yetkilileri en az 100 kişinin Hamas tarafından kaçırıldığını açıkladı.

"Aksa Tufanı" ismi verilen Hamas operasyonu sonrası İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi. Gazzeli yetkililere göre, bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 370 kişi öldü, 2200'e yakın kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, ülke güneyindeki 20 noktada kontrolü yeniden sağladığını, sekiz bölgede de çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Lübnan tarafından da İsrail'e ateş açılırken, İsrailli yetkililer Hizbullah'ı "savaşa dahil olmamaları" yönünde uyardı ve top atışlarıyla cevap verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "uzun ve zorlu" bir savaşa girdiğini söyledi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, operasyonun başlangıcında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Yüzünün görülmediği bir videoda konuşan ed-Dayf, “Filistin halkı yeniden devrim yaptı ve bir devlet kurma projesine geri döndü…İsrail’in ihlalllerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık” dedi.

Filistinli militanlar, sınır çitlerini iş makinalarının yardımıyla devirdi ve İsrail tarafına geçti. Bazı fotoğraflarda Filistinlilerin tank da dahil olmak üzere askeri araçları ele geçirdiği görüldü.

Militanların dünyanın en güçlü sınırlarından birini nasıl aştığı belirsizliğini koruyor.

Gazze'den atılan füzelerden bazıları Tel Aviv ve Kudüs'e de isabet etti.

İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere saldırı başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrailli sivillerin korunacağı ve Hamas’ın eylemlerinden dolayı ağır bir bedel ödeyeceği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Gallant ayrıca, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

Hamas'ın yıllardır İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği en büyük saldırı, Şabat gününde ve Çardaklar Bayramı’nın bittiği günün şafağında başladı.

Ülke çapında sirenler çalmaya başladı, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "teröristlerin İsrail topraklarına farklı bölgelerden" sızdığını açıkladı.

Gazze'ye yakın kasabalarda yaşayan insanlar, militanların kasaba ve köylerine girdiğini ve evlerinde mahsur kaldıklarını bildirdi.

Gazze'ye 1,6 km uzaklıktaki Sderot kasabasından paylaşılan görüntülerde, siyah askeri giysiler giymiş, ağır silahlı Filistinli militanların bir kamyonetle dolaştığı görülüyor.

Hamas, İsrail ordusundan kıdemli askerlerin de aralarında olduğu 53 "savaş esirinin" alıkonulduğunu iddia etti.

Bir IDF sözcüsü, "askerler ve sivillerin" kaçırıldığını ve bazı askerlerin öldüğünü doğruladı, ancak bir üst düzey generalin kaçırıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

IDF, Hamas'la 22 farklı bölgede çatıştıklarını ve militanların aynı zamanda Gazze'nin kuzeyindeki Zikim'den deniz yoluyla İsrail'e girdiğini söyledi.