“HALKIN PARTİSİ’NDEN SAĞLIK BAKANI HAKKINDA POLİSE ŞİKAYET DİLEKÇESİ”

ÖZERSAY: “SAĞLIK BAKANI DA BU ADLİ SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLSİN DİYE ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay basına yaptığı açıklamayla bugün itibariyle Halkın Partisi’nin Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurduğunu ve yaşanan sağlık skandalıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı hakkında şikayetçi olduğunu duyurdu. Özersay açıklamasında özellikle bugün Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya dikkat çekerek “bu sağlık skandalında ailelere bilgi verilmemiş olması, olayın uzun süre hgizlenmiş olması, hemşireler aileleri aramak istemesine rağmen buna Sağlık Bakanlığının izin vermemiş olması adli soruşturma bir husustur,

Fasıl 154 Ceza Yasamıza göre suça ortak olmaya uzanabilecek bir boyutu olabilir, polis tarafından soruşturulması gerekir. Sağlık Bakanı da bu soruşturmaya dahil edilmeli ve polis tarafından soruşturulmalıdır” dedi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde: “Bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurarak Sağlık Bakanı aleyhinde şikayetçi olduk. Yaşanan sağlık skandalında ailelere bilgi verilmemiş olması, olayın uzun süre GİZLENMİŞ olması ADLİ SORUŞTURMA GEREKTİREN bir husustur, Fasıl 154 Ceza Yasamıza göre suça ortak olmaya uzanabilecek bir boyutu olabilir, polis tarafından soruşturulması gerekir. Sağlık skandalının ilk gününden beri vurguluyoruz: Ailelere bilgi verilmemiş olması, ailelerin olayı basından öğrenmiş olması ortada SUÇU GİZLEMEYE ve olayı ÖRTMEYE dönük bir çaba olabileceğini göstermektedir. Bugün Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından yapılan açıklamada bebekler kötüleştiğinde hemşirelerin ailelere haber vermek istediklerini ama Sağlık Bakanlığının buna izin vermediği vurgulandı.

Sadece bu bile bizzat Sağlık Bakanı’nın da bu olayla ilgili olarak SORUŞTURULMASI GEREKTİĞİNİ göstermektedir. Burada alınacak, gücenecek bir şey yoktur. Bu Polis soruşturmasının önünü açmak için Sağlık Bakanı ilk günden İSTİFA ETMELİYDİ, en azından şimdi bu şikayetimiz ve sendikanın açıklaması ertesinde İSTİFA ETMELİDİR.

Bu konuda herkes sesini yükseltmelidir. SİYASET AHLAKI çoktan bu istifanın gelmesini gerektiriyordu, bu ana kadar bunun yapılmamış olması bile başlı başına büyük bir ayıptır ve aynı zamanda hukuka da saygısızlıktır. Çünkü Sağlık Bakanı o makamda otururken bu polis soruşturmasının kendisini de kapsayacak şekilde yapılması kolay değildir, delilleri ortadan kaldırma imkanı vardır. İlla ki kendisi bunu yapacak anlamında söylemiyorum ama bu olasılık vardır ve SİYASET AHLAKI, ETİĞİ gereği istifası şarttır. Bu türden olayların tekrar etmesini istemiyorsak CAYDIRICILIK için, en azından bundan sonra HERKESİN (sadece sağlık çalışanlarının değil sağlık organizasyonundan ve sağlık yönetiminden sorumlu olan SİYASİLERİN DE) HESAP VEREBİLİRLİK ilkelerine uygun hareket etmesini sağlamalıyız.”